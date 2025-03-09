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"Зенит" выпустил заявление по расистскому скандалу с бразильцем Венделом

"Зенит" выпустил заявление по расистскому скандалу с бразильцем Венделом

Петербургский "Зенит" в Telegram-канале сделал официальное заявление по расистскому скандалу вокруг бразильского футболиста Вендела, произошедшему во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом".

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