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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Видео произвольной программы Петра Гуменника на Гран-при России в Самаре, где он одержал победу

За выступление в произвольной программе фигурист получил 199,87 балла, сумма за две программы – 300,66 балла.

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