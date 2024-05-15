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РФПИ и Haiwei инвестируют в строительство терминала СУГ на Дальнем Востоке

РФПИ и Haiwei инвестируют в строительство терминала СУГ на Дальнем Востоке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке РФ морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ).

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