РФПИ и Haiwei инвестируют в строительство терминала СУГ на Дальнем Востоке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке РФ морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии