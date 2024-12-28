5 мифов про СССР, о которых пора забыть, но в них верит наша молодежь Оглавление Миф под номером 1, в Советском Союзе совсем не было интимной жизниМиф под номером 2, в СССР была "тюрьма народов"Миф под номером 3, у нас в СССР было запрещено посещать церкви и храмыМиф под номером 4, так Советский Союз - это технически устаревшее и отсталое государствоМиф под номером 5, последний из списка, у нас был "железный занавес" и никто не мог спокойно .
5 мифов про СССР, о которых пора забыть, но в них верит наша молодежь
Комментарии
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sergmann
Эти 5 мифов возникли в позорные 90е и либерасня их всячески пропагандирует, своего ничего не создали, вот и очерняют СССР.
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1 час.
Александр Самарин
Нынешняя власть пытается унизить СССР чтобы оправдать свою бкздеятельность.
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31 мин.
Anatoly Kiselev
Респект автору, что не забывает СССР и развенчивает отрицательные мифы про него.
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30 мин.
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