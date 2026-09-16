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Пятый канал

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Один из сложнейших участков: три станции салатовой линии московского метро отмечают десятилетие

Один из сложнейших участков: три станции салатовой линии московского метро отмечают десятилетие

Три станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро — «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» — отметили десять лет с момента открытия.

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