Пушков: демократический тандем Харрис и Уолза говорит о саморазрушении США

Решение вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис выбрать губернатора Миннесоты Тима Уолза на роль кандидата в вице-президенты говорит о пути саморазрушения Соединенных Штатов.
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