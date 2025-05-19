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WSJ: представителей «криптоэлиты» похищают по всему миру ради выкупов

WSJ: представителей «криптоэлиты» похищают по всему миру ради выкупов

По всему миру произошла целая серия похищений владельцев криптовалютных компаний и их близких. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), за похищенных требовали выкупы в криптовалюте, а некоторым жертвам отрезали пальцы.

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