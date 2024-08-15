На форуме «Армия-2024» показали новые патроны для поражения беспилотников

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2024" государственная корпорация Ростех представила ружейные патроны, которые предназначены для уничтожения малоразмерных дронов, говорится в сообщении пресс-службы компании.
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