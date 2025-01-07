Sky News: Лошади способны переносить птичий грипп

При этом сами лошади болеют без симптомов, что делает их потенциально опасными для человека.Ученые выяснили, что лошади способны переносить птичий грипп, болея бессимптомно, что делает их потенциально опасными для человека.
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