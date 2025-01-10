Боец Макгрегор возмутился тюремным сроком модели Кремлевой из-за клеветы

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Instagram возмутился тем, какой тюремный срок получила российско-испанская модель Луиза Кремлева за ложное обвинение футболиста "Милана" Тео Эрнандеса в избиении и изнасиловании.
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