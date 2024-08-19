«АВТОВАЗ» запустил производство после единого корпоративного отпуска, сообщила компания.Автокомпонентные и автосборочные производства «АВТОВАЗа» заработали в полном объеме после единого корпоративного отпуска, который прошел с 29 июля по 18 августа.
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