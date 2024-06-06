NutNeuro: жиры и сахар уменьшают объем серого вещества головного мозга

Ученые из Университета Рединга и Королевского колледжа Лондона в составе научного коллектива выяснили, что рацион с большой долей сахара и насыщенных жиров уменьшает объем серого вещества головного мозга и снижают выработку необходимых нейромедиаторов, тем самым провоцируя развитие депрессии.