NutNeuro: жиры и сахар уменьшают объем серого вещества головного мозга

Ученые из Университета Рединга и Королевского колледжа Лондона в составе научного коллектива выяснили, что рацион с большой долей сахара и насыщенных жиров уменьшает объем серого вещества головного мозга и снижают выработку необходимых нейромедиаторов, тем самым провоцируя развитие депрессии.
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