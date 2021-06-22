Жара в Москве может побить сразу два температурных рекорда

22 июня в Москве может быть установлен первый за лето температурный рекорд. Синоптики прогнозируют, что во вторник воздух прогреется до 34 градусов, а по области показатель будет еще выше - в отдельных районах возможно повышение до 35 градусов.
22 июня в Москве может быть установлен первый за лето температурный рекорд. Синоптики прогнозируют, что во вторник воздух прогреется до 34 градусов, а по области показатель будет еще выше - в отдельных районах возможно повышение до 35 градусов.
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