Комсомольская правда

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Жара в Москве может побить сразу два температурных рекорда

Жара в Москве может побить сразу два температурных рекорда

22 июня в Москве может быть установлен первый за лето температурный рекорд. Синоптики прогнозируют, что во вторник воздух прогреется до 34 градусов, а по области показатель будет еще выше - в отдельных районах возможно повышение до 35 градусов.

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