12 причин, которые привлекают внимание налоговых органов к вашему бизнесу 112 млн рублей в Москве и 67 млн рублей в регионах – такой размер налогов в среднем доначисляется налоговыми органами компаниям, которые ведут бухучёт с нарушениями.