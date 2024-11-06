12 причин, которые привлекают внимание налоговых органов к вашему бизнесу 112 млн рублей в Москве и 67 млн рублей в регионах – такой размер налогов в среднем доначисляется налоговыми органами компаниям, которые ведут бухучёт с нарушениями.
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