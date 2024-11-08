В Иркутской области полицейские и общественники почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В День памяти сотрудников внутренних органов, погибших при исполнении служебного долга, курсанты класса МВД, действующие сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский», члены Общественного совета при усольской полиции и представители ветеранской организации традиционно провели мероприятие с возложением у мемориала памяти гирлянды.