«Золотой купол» Трампа уничтожит Кремниевую долину и оружейных баронов

Проект масштабного противоракетного щита «Золотой купол» Дональда Трампа спровоцировал лоббистскую битву между Кремниевой долиной и крупнейшими оборонными группами Америки, которые борются за часть амбициозного проекта стоимостью 175 миллиардов долларов.
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