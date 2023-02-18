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«Если бы не этот сериал «12 стульев», Кокорин до сих пор мог играть в «Зените». В России таких игроков единицы». Агент Сафонов об Александре

Агент Алексей Сафонов высказался о результативности Александра Кокорина. 31-летний нападающий, принадлежащий «Фиорентине», забил 9 мячей за «Арис» Лимасол и делит второе место в списке бомбардиров лиги Кипра.

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