Канада снимает с повестки дня ISU упрощение перехода фигуристов из одной национальной команды в другую

Канадская федерация фигурного катания на коньках решила снять свое предложение об упрощении переходов фигуристов между национальными сборными с повестки дня Конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).
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