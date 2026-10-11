Bild: слова Трампа о смене лидера на Украине прозвучали неожиданно

Неожиданностью для окружения Владимира Зеленского стали слова президента США Дональда Трампа о необходимости смены лидера Украины, написал заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер 11 октября в X.
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