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Bild: слова Трампа о смене лидера на Украине прозвучали неожиданно

Bild: слова Трампа о смене лидера на Украине прозвучали неожиданно

Неожиданностью для окружения Владимира Зеленского стали слова президента США Дональда Трампа о необходимости смены лидера Украины, написал заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер 11 октября в X.

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