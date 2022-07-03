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В ДНР в скором времени откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов

В ДНР в скором времени откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в Донецкой Народной Республике в ближайшее время будут открыты дополнительные пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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