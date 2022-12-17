Агент Осипов: «К Алыкулову есть интерес от одного клуба из второй восьмерки РПЛ»

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал, что российский клуб из второй восьмерки проявляет интерес к 22-летнему вингеру «Кайрата» и сборной Кыргызстана Гулжигиту Алыкулову.

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