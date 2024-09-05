Путин заявил о потенциале добычи редкоземельных металлов на Дальнем Востоке

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Дальний Восток обладает потенциалом для поиска и добычи титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов и других ресурсов, необходимых для экономики будущего, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин.