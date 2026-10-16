18 октября театры и концертные залы представят афишу событий: мюзикл «Алиса в стране чудес» в оперном театре, спектакль «Зулейха открывает глаза» от екатеринбургских гастролеров, музыкальные программы и гастрономический театр в разных уголках города.
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