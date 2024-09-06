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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирс Морган про 900 голов Роналду: «Величайший всех времен»

Нападающий сборной Португалии забил мяч в матче Лиги наций против команды Хорватии (2:1). Этот гол для 39-летнего футболиста стал 900-м в профессиональной карьере.

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