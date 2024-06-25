В Дальнереченском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения

Из-за наводнения в Дальнереченском районе Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации. Более 200 приусадебных участков и 14 прилегающих территорий оказались затоплены, а уровень воды достигает критических отметок.
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