В Челябинской области возбуждено уголовное дело за изготовление поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Троицке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из ОЭБиПК МО МВД России «Троицкий» выявлен факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19 в количестве 40 штук с внесением фиктивных сведений на Портал государственных услуг.