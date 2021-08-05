В Челябинской области возбуждено уголовное дело за изготовление поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Троицке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из ОЭБиПК МО МВД России «Троицкий» выявлен факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19 в количестве 40 штук с внесением фиктивных сведений на Портал государственных услуг.
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