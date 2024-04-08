В Кемерове полицейские совместно с членом Общественного совета провели встречу с учащимися колледжа предпринимательских и цифровых технологий

В рамках антинаркотической акции «Чистое поколение - 2024» учащиеся кемеровского колледжа предпринимательских и цифровых технологий, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность», побывали в гостях в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
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