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Закон, порядок, государство

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В Кемерове полицейские совместно с членом Общественного совета провели встречу с учащимися колледжа предпринимательских и цифровых технологий

В рамках антинаркотической акции «Чистое поколение - 2024» учащиеся кемеровского колледжа предпринимательских и цифровых технологий, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность», побывали в гостях в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

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