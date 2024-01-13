Конгрессмен Моултон призвал Байдена уволить шефа Пентагона за скрытие информации

Член палаты представителей Сет Моултон от Демократической партии Сет Моултон заявил, что если бы был президентом Джо Байденом, то уволил бы министра обороны страны Ллойда Остина на фоне его скрытной госпитализации.
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