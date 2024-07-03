Ни денег, ни дома: в Приморье застройщик обманул 51 дольщика и похитил средства

В городе Уссурийске Приморского края за мошенничество осужден директор строительной компании. Он взял деньги, но не исполнил обязательства по строительству дома, пишет PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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