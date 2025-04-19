В России хотят ввести повышенные выплаты домохозяйкам

В размере прожиточного минимума Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости автор инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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