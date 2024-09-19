Группа исследователей нашла в джунглях ранее неизвестный источник Амазонки

33-летний британский исследователь Эш Дайкс открыл ранее неизведанный источник знаменитой Амазонки. Его команда прошла по джунглям сотни километров: мужчина утверждает, что источник охраняли ягуары, а затем из нор показались и ядовитые змеи.
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