TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Ну, хорошо, жить есть где. А водопровод, электричество, канализация? Как без этого жить в современном мире?Женщина за бесцен...
  • Элеонора Коган
    Вот и я о ом же, изверги и садисты.Самый большой кон...
  • Элеонора Коган
    Идиот просто.Блогер ради видео...

Группа исследователей нашла в джунглях ранее неизвестный источник Амазонки

Группа исследователей нашла в джунглях ранее неизвестный источник Амазонки

33-летний британский исследователь Эш Дайкс открыл ранее неизведанный источник знаменитой Амазонки. Его команда прошла по джунглям сотни километров: мужчина утверждает, что источник охраняли ягуары, а затем из нор показались и ядовитые змеи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Шибайло
Странно, что ещё джунгли их не сожрали.
Ответить
21 час.
Владимир Алтайцев
Странно, где  Суринам, а  где  источник  Амазонки? Меж ними  тысячи  километров.
Ответить
21 час.
Элеонора Коган
Да, мужественные парни.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх