Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне, который на данный момент контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава военной администрации города Роман Мрочко.
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