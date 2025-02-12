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Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне, который на данный момент контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава военной администрации города Роман Мрочко.

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