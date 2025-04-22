Начал плей-офф с гола: видео первой шайбы Овечкина "Монреалю"

Гол получился для Овечкина во многом характерным – с любимой позиции и в большинстве.Александр Овечкин открыл счёт голам в плей-офф НХЛ сезона 2024-25, забросив первую шайбу "Вашингтона" в матче против "Монреаля".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии