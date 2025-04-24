Экс-оперативник Камчатки получил 4,5 года за превышение полномочий

На Камчатке бывший оперативник был осуждён на 4,5 года за злоупотребление служебными полномочиями. Судами установлено, что он, применяя угрозы и электрошокер, пытался получить признания и информацию от жителей посёлков Ключи и Козыревск.
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