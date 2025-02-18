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Россия требует от Украины уступить еще около 30%, которую она не контролирует: речь о части ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Россия требует от Украины уступить еще около 30%, которую она не контролирует: речь о части ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Россия требует от Украины уступить еще около 30%, которую она не контролирует: речь о части ДНР, Запорожской и Херсонской областей, - ISWНебензя на заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, а также часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской … .

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