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Китай

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В Кыргызстане ввели в обращение серебряную коллекционную монету "80 лет Великой Победе"

Бишкек, 28 апреля /Синьхуа/ -- Национальный банк Кыргызстана в честь празднования знаменательного юбилея -- 80-летия Победы в Великой Отечественной войне -- с 28 апреля вводит в обращение серебряную коллекционную монету "80 лет Великой Победе" серии "Исторические события".

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