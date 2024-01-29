Свои выводы ученые из Техасского университета в Остине сделали на основании исследования.Ученые не стали скрывать, сколько секса требуется женщине для здоровья и долголетия, свои выводы они сделали на основании исследования влияния интимных отношений на гормональный фон женщин и их здоровье в целом.