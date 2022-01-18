«Они испугались»: Порошенко о переносе суда по избранию ему меры пресечения

17 января почти двенадцать часов в Печерском суде Киева избирали меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
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