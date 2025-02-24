Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Роспотребнадзор рассказал жителям Смоленска, как вернуть деньги за подарочный сертификат

Роспотребнадзор рассказал жителям Смоленска, как вернуть деньги за подарочный сертификат

Это можно сделать, даже если его срок действия истек Сотрудники регионального Роспотребнадзора рассказали смолянам, как поступить, если подарочной картой или сертификатом не получилось воспользоваться, например, их срок действия истек.

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