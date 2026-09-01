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После наводнения в Непале женщина из Ростова-на-Дону не выходит на связь с родными

После наводнения в Непале женщина из Ростова-на-Дону не выходит на связь с родными

Россиянка пропала после наводнения в Непале. Она не выходит на связь с родными, но была в сети через два дня после случившегося.

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