«Экстремальная механика» - против гиперзвуковых глайдеров-агрессоров

«Экстремальная механика» - против гиперзвуковых глайдеров-агрессоровЕсли враг применит против РФ оружие обезглавливающего удара, аналоги «Орешника» - гиперзвуковые глайдеры – то чем отразить такой удар? Чем отразить возможные ограниченные налеты баллистических ракет с ядерными боеголовками.