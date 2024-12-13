«Экстремальная механика» - против гиперзвуковых глайдеров-агрессоров

«Экстремальная механика» - против гиперзвуковых глайдеров-агрессоровЕсли враг применит против РФ оружие обезглавливающего удара, аналоги «Орешника» - гиперзвуковые глайдеры – то чем отразить такой удар? Чем отразить возможные ограниченные налеты баллистических ракет с ядерными боеголовками.
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