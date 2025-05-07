«Мы на пути уничтожения режима Зеленского» – американский полковник 

Чем дольше Украина будет тянуть с прекращением войны, тем хуже будут для неё условия мира. Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».