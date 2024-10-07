Загадка омской дамы с "собачкой": Кто сажает на поводок русских детей?

А почему бы не подъиграть этим квадроберам, предложить снять с себя всю одежду, в том числе и трусы. Под предлогом: те собаки и кошки, которых они изображают не носят ни штанов ни трусов.

Марина Смолькова

Для детей - это нормально. Фантазия, воображение, игры. Особо возмущенные - идите в суд подайте на родителей и воспитателей, за то что на утренниках сами скакали в костюмах зайчиков, белочек, лисичек. С подростками сложнее - тут уже работать с психологом надо. На а взрослые? - Если никакой закон не нарушают, да и куй на них класть. Ведут себя как животные (естественно взрослые, не дети), ну и относитесь к ним как животным - ластится, дайте печеньку и погладьте, агрессирует пытается пометить - из шкирку и к ветеринару на кастрацию, т.е. в полицию))