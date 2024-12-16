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Россияне стали чаще покупать растворимый кофе в интернет-магазинах в 2024 году

Россияне стали чаще покупать растворимый кофе в интернет-магазинах в 2024 году

Спрос на растворимый кофе в интернете в 2024 году вырос на 30%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Май», которые провели исследование продаж горячих напитков на основе данных декабря этого года к прошлому.

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