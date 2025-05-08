Микроповреждения в имплантатах из композита ускорили их срастание с костью

Исследование опубликовано в Russian Journal of Biomechanics. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на проведение фундаментальных научных исследований.
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