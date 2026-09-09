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Газета.ру

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Суд Москвы оштрафовал певицу Савельеву на 32 тыс. рублей

Суд Москвы оштрафовал певицу Савельеву на 32 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы оштрафовал бывшую солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву. Об этом сообщает «Пятый канал».

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