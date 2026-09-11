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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина – на слухи о прекращении сотрудничества с Чиполлой: «Никакой драмы не было. Флавио вернется с азиатской серии»

Дарья Касаткина рассказала, продолжает ли она работать с Флавио Чиполлой . Итальянец не сопровождал 61-ю ракетку мира турнирах американской серии.

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