Агата Муцениеце заявила о возвращении в Латвию

Агата Муцениеце заявила о возвращении в ЛатвиюАгата МуцениецеАгата Муцениеце, которая в 2008 году переехала из Риги в Москву, вышла здесь замуж и родила двоих детей от актера Павла Прилучного, как оказалось, так и не получила российское гражданство.