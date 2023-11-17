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Агата Муцениеце заявила о возвращении в Латвию

Агата Муцениеце заявила о возвращении в Латвию

Агата Муцениеце заявила о возвращении в ЛатвиюАгата МуцениецеАгата Муцениеце, которая в 2008 году переехала из Риги в Москву, вышла здесь замуж и родила двоих детей от актера Павла Прилучного, как оказалось, так и не получила российское гражданство.

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