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Монстр внутри: iQOO 16 получит экран Samsung, которого нет даже у Galaxy S26 Ultra, батарею 8400 мАч, зарядку 100 Вт, защиту IP69 и камеру Sony

Монстр внутри: iQOO 16 получит экран Samsung, которого нет даже у Galaxy S26 Ultra, батарею 8400 мАч, зарядку 100 Вт, защиту IP69 и камеру Sony

Будет и беспроводная зарядка, и порт USB 3.2 На этой неделе бренд iQOO раскрыл дизайн своего нового флагмана iQOO 16 (создатели называют его «Монстром внутри»), а инсайдер Debayan Roy привел довольно подробный перечень характеристик устройства.

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