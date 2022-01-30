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«Ривер Плейт» подтвердил переход Хулиана Альвареса в «Ман Сити». Форвард останется в аренде в Аргентине до июля

Президент «Ривер Плейт» Хорхе Брито подтвердил информацию о предстоящем трансфере нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити».

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